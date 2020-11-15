الجمعية الصحية بتبوك تنظم فعالية اليوم العالمي للسكري

تبوك - فايز السميري

نظمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك مساء أمس فعالية توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري الذي يوافق كل عام ١٤ من نوفمبر بالتعاون مع فريق رواد التمريض بتبوك وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان . وتضمنت الفعالية على معرض توعوي يهدف الى توعية وتثقيف المجتمع بأضرار مرض السكري ومخاطرة على الفرد ومسبباته ومضاعفاته وطرق الوقاية منه كما صاحب المعرض ركن لفحص نسبة السكر في الدم وقياس الضغط لعدد من زوار المنتزه