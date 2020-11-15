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منتقدًا حظر ألمانيا تصدير الأسلحة للمملكة.. الجبير: “السعودية ليست بحاجة إليها”

منتقدًا حظر ألمانيا تصدير الأسلحة للمملكة.. الجبير: “السعودية ليست بحاجة إليها”
http://almnatiq.net/?p=921847
المناطق- د. ب. أ

انتقد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ “عادل الجبير” حظر ألمانيا تصدير الأسلحة للمملكة، ووصفه بأنه “خطأ” و “غير منطقي”، كما أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بلاده لا تحتاج أيضا إلى معدات عسكرية ألمانية.
وقال الجبير: “فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية”. وأضاف الجبير “نعتقد أن هذا خطأ لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة، إنها حرب أجبرنا على خوضها”.
وقال الجبير: “يمكننا شراء أسلحة من عدد من الدول، ونحن نفعل ذلك. القول بأننا لن نبيع أسلحة للسعودية، لا يحدث فرقًا بالنسبة لنا”.

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