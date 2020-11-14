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الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات المنطقة

الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات المنطقة

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الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات المنطقة

الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=921853
المناطق - مكة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من المحافظات التابعة للمنطقة تشمل محافظة جدة، والطائف، والكامل، وخليص، وبحره، وميسان، ورابغ .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً .

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