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حكومة اليمن تحذر من مخططات إيران في البحر الأحمر

حكومة اليمن تحذر من مخططات إيران في البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=921861
المناطق - الرياض

كشفت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء السبت، أن تصاعد الأنشطة الإرهابية  التي تنفذها ميليشيا الحوثي بتخطيط وإيعاز إيراني في البحر الأحمر وباب المندب، يؤكد عدم اكتراثها بجهود إحلال السلام في اليمن.

وأشارت إلى أن تسيير الزوارق المفخخة ونشر الألغام البحرية و بشكل عشوائي، يوضح مضي الحوثيين في تنفيذ الأجندة الإيرانية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

كما أوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات  على صفحته بموقع “تويتر”، أن تصاعد وتيرة هذه الأعمال التخريبية مؤخرا مع وصول الضابط في فيلق القدس الإيراني، حسن ايرلو، للعاصمة صنعاء، لا تمثل تهديدا لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار بل لأمن وسلامة السفن التجارية وإمدادات النفط العالمي وتشكل خطراً إرهابياً غير مسبوق على خطوط الملاحة الدولية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، القيام بمسؤولياتهم القانونية في صيانة الأمن والسلم الدولي، وحفظ مصالح العالم، مشدداً على ضرورة التصدي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها النظام في إيران وأدواته من الميليشيات الطائفية في المنطقة وعلى رأسها ميليشيا الحوثي.

يشار إلى أنه وفي وقت سابق من السبت، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، العثور على لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف إنه تم اكتشاف وإزالة 157 لغماً بحرياً نشرها الحوثيون عشوائياً حتى الآن، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وكانت قوات الجيش اليمني، تمكنت بمساندة القوات البحرية لتحالف دعم الشرعية، من إحباط عمل إرهابي هو الثاني خلال 24 ساعة، يستهدف الملاحة البحرية في مياة البحر الأحمر قبالة سواحل حجة شمال غربي اليمن.

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