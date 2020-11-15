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الموارد البشرية يطلق برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في التزيين النسائي

الموارد البشرية يطلق برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في التزيين النسائي

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الموارد البشرية يطلق برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في التزيين النسائي

الموارد البشرية يطلق برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في التزيين النسائي
http://almnatiq.net/?p=921864
المناطق - الرياض

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، برنامجاً لتأهيل وتدريب 1200 باحثة عن العمل في نشاط التزيين النسائي، وتوظيفهن بعد اجتياز البرنامج التدريبي لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاط.

ويستهدف البرنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن العمل في 5 مهن هي: اخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، اخصائية مبيعات (مكياج)، اخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممن تنطبق عليهن الشروط المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://bit.ly/3ikUsN6 في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 31/12/2020م.

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجلاً تجارياً أو تتقاضي راتباً تقاعدياً، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومعهد نضرة النسائي للتدريب (ڤيلوتي)، حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاجها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف من يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.

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