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أمانة جدة تعلن تطبيق اشتراطات السكن الجماعي للأفراد

أمانة جدة تعلن تطبيق اشتراطات السكن الجماعي للأفراد
http://almnatiq.net/?p=921867
المناطق - جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء تطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنفاذًا للأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن.

ودعت أمانة جدة أصحاب المصلحة المعنيين والمرتبطين بالقطاعين العام والخاص داخل جدة وفي نطاق بلديات المحافظات التابعة لها إلى ضرورة المبادرة إلى استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية إلكترونيًا عبر منصة بلدي، وذلك قبل بدء تطبيق المخالفات المقررة في 1/1/2021م، مبينة أن صاحب العقار يمكنه الاطلاع على لائحة الاشتراطات الصحية والفنية والحصول على رخص السكن الجماعي للأفراد إلكترونياً وبشكل فوري عبر الرابط التالي: ow.ly/g9e730rc1S5 .

وتهدف الاشتراطات المستحدثة لهذه المساكن إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، بالإضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية.

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