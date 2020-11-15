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“صحة الرياض” تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري

“صحة الرياض” تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري
http://almnatiq.net/?p=921873
المناطق - الرياض

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. حسن بن علي الشهراني، أطلقت “صحة الرياض” اليوم الأحد فعاليات اليوم العالمي لداء السكري.وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. حسن بن علي الشهراني أن “صحة الرياض” وضمن منظومة الصحة تضطلع بالمهام الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتضع نصب أعينها أهمية التوعية والتثقيف الصحي وهو ما دعاها لإقامة الحملات المختلفة، وذلك بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، ولعل ما تقوم به مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال حملات التوعية لإضافة مهمة لتلك الجهود من أجل الحد من انتشار ومكافحة ذلك المرض.من جانبه أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة، أن الحملة تسعى لرفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع السعودي عن داء السكري وعوامل الخطورة المؤدية إليه، وكيفية الوقاية منه بإتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع يعتمد على التوعية بأهمية الغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني. من جانبها أكدت مساعد المدير العام للصحة العامة د. أميرة بنت عبد المحسن الرصيص أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة، و تستهدف الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري حيث أن المملكة تعتبر من أعلى الدول إصابة بالسكري “النوع الثاني” والذي يمكن الوقاية منه، مؤكدة أن تفعيل اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري يأتي إيماناً من “صحة الرياض” بأهمية الدور الوقائي في وقف انتشار داء السكري الذي تزايدت معدلات الإصابة به خلال العقود الأخيرة بسبب تغيير نمط الحياة.

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