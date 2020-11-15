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أمير نجران يلتقي أعضاء اللجان المنظمة لمهرجان “سواعد وطن”

أمير نجران يلتقي أعضاء اللجان المنظمة لمهرجان “سواعد وطن”
http://almnatiq.net/?p=921876
المناطق - نجران

أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران عن اعتزازه بمجلس شباب المنطقة، ودور المجلس في المشاركة في المناسبات التي تهم هذه الفئة في العديد من الجوانب والمجالات المختلفة، وتقدير سموه للهيئة العامة للترفيه على إقامة مهرجان “سواعد وطن” الذي سيقام مطلع العام الميلادي القادم، جاء ذلك خلال لقاء سموه بالإمارة اليوم أعضاء اللجان المنظمة للمهرجان.
وقال سمو أمير منطقة نجران : إننا مجتمع كريم مهتم بتنمية الإنسان قبل المكان داعمين لأفكار الشباب، ولدينا أهداف ويهمنا الأدوات التي تحقق هذه الأهداف وهو الإنسان، وشبابنا ولله الحمد لديهم الحماس والوطنية الحقة والعلم، مبيناً أن كل ما هو موجود هو لخدمة الإنسان وأنا فخور بشباب المنطقة آملاً أن يكون مهرجان “سواعد وطن” مهرجاناً مميزاً بين المهرجانات التي تقام في المناطق والداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ،
واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن المهرجان قدمه أمين عام مجلس شباب المنطقة، محمد بن عبدالله بن منيف، وحضور كل من أمين منطقة نجران المهندس، عيد بن نايف العتيبي، ومدير مكتب وزارة الرياضة، عبدالله بن علي آل شيبان، وعبر الحضور عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه الكبير للمهرجان وتوجيهاته وتسخير الإمكانيات لنجاحه.

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