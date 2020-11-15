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في اجتماع غير عادي .. أمير مكة يدشّن بحضور وزير النقل 8 مشروعات للطرق بمحافظات المنطقة

في اجتماع غير عادي .. أمير مكة يدشّن بحضور وزير النقل 8 مشروعات للطرق بمحافظات المنطقة

منطقة مكة المكرمة
أمير تبوك يدشن غداً القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة

أمير تبوك يدشن غداً القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة

منطقة تبوك
وزير الإسكان يدشن مركز التطوّع الإسكاني لتحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز خدمة مستفيدي “الإسكان التنموي”

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أمير تبوك يدشن غداً القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة

أمير تبوك يدشن غداً القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=921890
تبوك - علي العميري

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً الأثنين  , انطلاق فعاليات المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة , وتستمر على مدى ثلاثة أيام , وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك. وثمن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي لسمو أمير المنطقة على رعايته الدائمة والمستمرة لأنشطة الزراعة بالمنطقة، مضيفاً أن القافلة تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج للمزارعين والمهتمين بالقطاع بالنشاط الزراعي بالمنطقة، بالإضافة إلى تعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة وتغيير ممارسات المزارعين الخاطئة في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية ، وكيفية تنفيذها والتعريف بـ”سعودي قاب”، وأهمية برنامج “حصر” . 
وأشار ” الرويلي ” إلى أن القافلة ستنطلق بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين والفنيين لتقديم ورش ميدانية حول الممارسات الزراعية السليمة للنخيل والخضار المكشوفة والبيوت المحمية وأشجار الفاكهة وتشمل الاستشارات الفنية والزيارات الحقلية ‏للمزارع وتحاليل التربة الزراعية ومياه الري وتشخيص الآفات وعلاجها وتشخيص الأمراض النباتية وعلاجها والآفات الحشرية ومكافحتها والتعريف ‏بخدمات القطاع الزراعي، إضافة إلى إقامة عدد من الورش الميدانية بالمنطقة.

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