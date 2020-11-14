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أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية طهور لمساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة ويتسلم التقرير السنوي للجمعية

أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية طهور لمساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة ويتسلم التقرير السنوي للجمعية

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أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية طهور لمساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة ويتسلم التقرير السنوي للجمعية

أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية طهور لمساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة ويتسلم التقرير السنوي للجمعية
http://almnatiq.net/?p=921913

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة صالح النقيدان ، وأعضاء الجمعية.


وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير الختامي السنوي الخاص بالجمعية للعام الماضي 2019م , مستمعاً لشرحٍ مفصل عن التقرير وما تضمنه من معلومات وإحصائيات حول الخدمات والمبادرات التي قدمتها الجمعية للمتابعة وتقديم الرعاية لمرضى السرطان عبر 300 مستفيد وتعافي أكثر من 150 مصاباً ، عبر العديد من البرامج التعليمية والطبية والتأهيلية التي تقدمها الجمعية.


وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية الخدمات التي تقدمها الجمعية لهذه الفئة الغالية من أبناء وبنات المنطقة ، في مختلف المجالات الوقائية والعلاجية ، وتأهيل المستفيدين من برامج الجمعية لخدمة المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين فيه ، مشدداً على أن أعمال الجمعيات الخيرية لا ينحصر على مواقع تواجدها بل يمتد إلى أرجاء الوطن كافة ، داعياً ضرورة تقديم أفضل الخدمات ومضاعفة الجهود لخدمتهم بما يلبي احتياجاتهم ، متمنيّاً للجميع التوفيق والسداد في أعمالهم.


حضر الاستقبال محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق.

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