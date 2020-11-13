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أمير الحدود الشمالية يستقبل فريق بصمة أطباء التطوعي

أمير الحدود الشمالية يستقبل فريق بصمة أطباء التطوعي
http://almnatiq.net/?p=921920
المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، فريق بصمة أطباء التطوعي .
واستمع سموه لشرح من قائدة الفريق الدكتوة هيفاء العنزي عن أهم مبادرات الفريق وأعماله وإنجازاته خلال الفترة الماضية التي تضمنت مشاركة الفريق في نقاط الفرز البصري، في إطار إسهامات الفريق ضمن جهود قطاعات الدولة المعنية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الرامية إلى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتقديم المعقمات للمتسوقين، بجانب توعية المجتمع وإرشاده للأساليب الصحيحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما قام به المتطوعون بالمنطقة من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية في المجالات الصحية والاجتماعية ومشاركتهم الفاعلة في نشر التوعية بطرق الوقاية والسلامة ، مؤكدا أن الشباب السعودي من الجنسين وبما يحملونه من قيم أخلاقية راسخة استمدوها من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة , أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية بكافة الظروف بإقبالهم على الأعمال التطوعية أيًا كان نوعها ومهما كانت مخاطرها بروح المبادرة والعطاء والتضحية, مبينًا أن رؤية المملكة 2030 رسمت انطلاقة جديدة لثقافة العمل التطوعي ودوره التنموي في المملكة .
ودعا سموه شباب وفتيات المنطقة للمبادرة بالانخراط بالاعمال التطوعية الملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم وهوياتهم لخدمة بلادهم ومجتمعهم وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم عمليًا لبيئات العمل على ارض الواقع، منوها بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم لتعزيز العمل التطوعي ونشره بين أبناء الوطن لصناعة أثر اجتماعي مستدام.

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