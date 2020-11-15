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شرطة الرياض : القبض على خمسة أشخاص نفذوا عمليات احتيال بأكثر من 17 مليون ريال

شرطة الرياض : القبض على خمسة أشخاص نفذوا عمليات احتيال بأكثر من 17 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=921935


صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله -من القبض على ثلاثة مواطنين ومخالِفَينْ لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثاني والثالث من العمر ، تورطوا بالادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول (الفوركس) ، وقيامهم بالإعلان لذلك عبر روابط لتطبيقاتٍ إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بالحصول على البيانات السرية للحسابات البنكية لضحاياهم ، حيث تحصلوا من تلك العمليات الاحتيالية على أكثر من سبعة عشر مليون ريال، وقيامهم بتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ تعود لكياناتٍ تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيدٍ من الجنسية السورية يقيم في الخارج، و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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