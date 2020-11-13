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الموارد البشرية تدشن وحدة استقبال العاملات بمطار الجوف

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الموارد البشرية تدشن وحدة استقبال العاملات بمطار الجوف

الموارد البشرية تدشن وحدة استقبال العاملات بمطار الجوف
http://almnatiq.net/?p=921938
المناطق - الجوف

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف  نايل عبد العزيز الرويلي صباح اليوم , وحدة الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بمطار الجوف , وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للقادمات للعمل بالمملكة من مختلف الدول بحضور مدير عام المطار عبد المحسن المضيان, ومدير الإدارة العامة لجوازات المطار المقدم رياض بن قائض الشمري  وحضور مدير عام الإدارة العامة لدعم ومساندة الفروع تركي عبد الرحمن المانع .
وذكر مدير عام فرع الوزارة نايل الرويلي أن أبرز مهام الوحدة هي استقبال العاملة عند وصولها للمطار بالتنسيق مع الجوازات وإيوائها لحين الانتهاء من التواصل مع كفيلها وإبلاغه بوصولها، ليتم بعد ذلك تسليمها للكفيل عند حضوره وفق الإجراءات النظامية
وأشار إلى تحويل العاملة لمكتب رعاية شؤون الخادمات، في حال تأخر الكفيل عن الحضور بما يزيد عن 24 ساعة.
وقدم الرويلي ،شكره لجميع القطاعات الحكومية المشاركة ، متمثلة بالجوازات والمطار والجمارك السعودية والقطاعات الحكومية الأخرى الداعمة .وأشار إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع إجراءات القادمات للعمل  في منطقة الجوف أو القادمات للمطار كمحطة عبور من المحطات الخارجية قبل انتقالهم إلى باقي مطارات المملكة الداخلية.

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