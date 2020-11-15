أمين عسير يستقبل رئيس بلدية ظهران الجنوب وعددًا من الأهالي

المناطق - أبها

عقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بمكتبه بالأمانة، اجتماعًا مع عددٍ من أهالي الحي القديم بمحافظة ظهران الجنوب، بحضور رئيس البلدية عوض آل سياف، وتم خلاله استعراض تطوير وتأهيل الحي القديم بما يتناسب مع مبادئ المشهد الحضري وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

كما ناقش الاجتماع طبيعة الأعمال القائمة لبلدية ظهران الجنوب، واستعراض أهم احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات النوعية والخدمية، إضافةً إلى حالة المشاريع البلدية الجاري تنفيدها حالياً.

وأكد الحميدي خلال اللقاء أن الأمانة تسعد بتواصل الجميع للاطلاع على مشروعاتها وخططها التنموية التي تعمل عليها وفق الإمكانات والاعتمادات المتاحة، مع أهمية تنفيذ آلية تطوير الحي القديم بظهران الجنوب من خلال عدة مشاريع تطويرية ليصبح هذا الحي نقلةً نوعيةً في جوانب أنسنه المدن وتحسين المشهد الحضري و الجوانب العمرانية والبيئية، وذلك لما يمثله من إرث عريق لأهالي المحافظة.

الجدير بالذكر، أن الأمانة تنظر لكافة بلديات عسير بمنظور واحد وأن هدفها أن تكون التنمية شاملة لكل البلديات والمناطق والمحافظات بما يُلبي تطلعات القيادة والمواطنين.