الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة تنظم فعالية تثقيفية لمرضى السكري بتبوك

المناطق - تبوك

نظمت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة اليوم حملة توعوية تثقيفية لمرضى السكري بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري وتستمر ثلاثة أيام وذلك بمركز طب الأسنان التخصصي ومركز السكر بتبوك.وأوضح ممثل الجمعية بتبوك الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحويطي أن هذه الحملة تهدف إلى تثقيف وتوعية المصابين بداء السكري لضرورة الاهتمام بصحة الفم والأسنان لتجنب المضاعفات التي قد يسببها السكري على صحة الفم والأسنان مشيراً إلى أن الحملة تشمل كذلك التوعية بالعادات التي تسهم في الإصابة بداء السكري وطرق تجنبها وأهمية المراجعة الدورية لعيادة طب الأسنان.وأضاف الدكتور الحويطي أن الجمعية تسعى من خلال تنظيم هذه الحملة إلى تفعيل دورها الرائد في تثقيف المجتمع بأهمية العناية بصحة الفم واللثة والأسنان.