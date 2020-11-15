احدث الأخبار

وزير الإسكان : قبل شهرين من نهاية العام.. “سكني” يتجاوز مستهدفاته بخدمة 319 ألف أسرة
أبرز المواد
 المملكة تستضيف المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة تنظم فعالية تثقيفية لمرضى السكري بتبوك
منطقة تبوك
 تعليم تبوك يدعو للكشف عن المواهب في المدارس
منطقة تبوك
 أمين عسير يستقبل رئيس بلدية ظهران الجنوب وعددًا من الأهالي
منطقة عسير
 نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من مشروعات طلاب ومنسوبي كلية العمارة والتخطيط
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية: للجامعات دور هام في تطوير القدرات وصقل المواهب الوطنية
المنطقة الشرقية
 الأحوال المدنية بالمدينة المنورة تدشن مكتباً نسائياً في محافظة المهد
منطقة المدينة المنورة
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة القصيم ويتسلم تقريراً عن منجزات المجلس
منطقة القصيم
 متحدث الصحة: المملكة ولله الحمد تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا
أبرز المواد
 الديوان العام للمحاسبة يُتمّ تطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية
أبرز المواد
 الموارد البشرية تدشن وحدة استقبال العاملات بمطار الجوف
منطقة الجوف
وزير الإسكان : قبل شهرين من نهاية العام.. “سكني” يتجاوز مستهدفاته بخدمة 319 ألف أسرة

وزير الإسكان : قبل شهرين من نهاية العام.. “سكني” يتجاوز مستهدفاته بخدمة 319 ألف أسرة

أبرز المواد
المملكة تستضيف المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

المملكة تستضيف المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

أبرز المواد
الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة تنظم فعالية تثقيفية لمرضى السكري بتبوك

الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة تنظم فعالية تثقيفية لمرضى السكري بتبوك

منطقة تبوك
تعليم تبوك يدعو للكشف عن المواهب في المدارس

تعليم تبوك يدعو للكشف عن المواهب في المدارس

منطقة تبوك

وزير الإسكان : قبل شهرين من نهاية العام.. “سكني” يتجاوز مستهدفاته بخدمة 319 ألف أسرة

وزير الإسكان : قبل شهرين من نهاية العام.. “سكني” يتجاوز مستهدفاته بخدمة 319 ألف أسرة
http://almnatiq.net/?p=921980

أعلن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تجاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الجاري 2020 خلال 10 أشهر، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية 319,429 أُسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة خلال شهر أكتوبر الماضي 33,667 أسرة، بينها 11,357 أسرة سكنت منازلها.
وقال وزير الإسكان في بيان صحافي اليوم:” إن البرنامج يواصل تقديم خدماته الإلكترونية عبر موقع وتطبيق “سكني” لتلبية جميع رغبات الأسر وتسهيل تملكها للمسكن الأول، مشيرًا إلى أن الحلول والخيارات المتنوعة التي أتاحتها الوزارة عبر “سكني” وما صاحبها من تسهيلات وخدمات إضافية أسهمت في تجاوز الرقم المحدد لهذا العام والبالغ 300 ألف أسرة، منوّهاً إلى أن ذلك كان له انعكاسه الفاعل على ارتفاع نسبة التملّك السكني وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بالوصول إلى نسبة 60% خلال 2020.
وتنوّعت الخيارات السكنية التي استفادت منها الأسر خلال هذا العام، إذ بلغ مجموع حُجوزات المستفيدين للوحدات السكنية تحت الإنشاء 71,855 وحدة، وتم إصدار 81,826 عقدًا لأراض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، إضافة إلى أكثر من 101 ألف أسرة استفادت من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة، ونحو 64,698 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.
ويستمر “سكني” في إتاحة حلوله وخياراته السكنية المتنوعة ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة عبر تطبيق “سكني” في سبيل تسهيل تملّك الأسر السعودية، كما يُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية التي تُقدم خدمات وتسهيلات عدة، مثل (المستشار العقاري، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها).
ويواصل البرنامج ضخّ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين لتلبية احتياجات الأسر ورغباتها، إذ بلغ عدد المشاريع المطروحة تحت الإنشاء 90 مشروعاً توفّر أكثر من 140 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتركز غالبيتها ضمن الضواحي السكنية في المدن الكبرى والتي توفّر حياة عصرية مُتكاملة المرافق والخدمات، فيما بلغ عدد مخططات الأراضي السكنية 209 مخططات تضم أكثر من 176 ألف قطعة أرض.
وفي إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أسرع خصص البرنامج الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع الأسئلة، إلى جانب الموقع الإلكتروني sakani.housing.sa وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة الذي يُمكن تحميله من خلال الرابط http://qrco.de/bbLCv7أو زيارة مركز “سكني” الشامل بالرياض والخبر وجدة.

روابط ذات صلة

المملكة تستضيف المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

المملكة تستضيف المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين
متحدث الصحة: المملكة ولله الحمد تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا

متحدث الصحة: المملكة ولله الحمد تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا
الديوان العام للمحاسبة يُتمّ تطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية

الديوان العام للمحاسبة يُتمّ تطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*