نائب أمير الشرقية:الابتكار ضرورة في تطوير الخدمات البريدية

الدمام - فهد المريخي

بين صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أن الابتكار أضحى ضرورة في تطوير الخدمات البريدية، وتقديم خدمات غير تقليدية، تواكب التطور التقني والرقمي الذي تشهده المملكة، ويسهم في تعزيز دور قطاع الخدمات البريدية في تيسير تقديم الخدمات والأعمال.جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) بمدير عام بريد المنطقة الشرقية فهد بن محمد الهاجري، بمناسبة تعيينه مؤخراً.وأكد سموه ضرورة العمل وفق احتياجات السوق، وبناء خدمات جديدة قائمة على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي، وبناء ثقة بين المؤسسة وعملائها، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول المؤسسة، والتحول لعوائد تجارية مستدامة، تسهم في تعزيز تنافسية المؤسسة، واستفادتها من إرثها التاريخي وشبكتها الواسعة.واطلع سموه على إيجازٍ عن جهود المؤسسة وخططها التطويرية، وبرامجها ومبادراتها، متمنياً للمؤسسة ومنسوبيها التوفيق.من جهته قدم مدير عام بريد الشرقية فهد الهاجري، شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي المؤسسة لسمو أمير الشرقية وسمو نائبه على الدعم المتواصل والاهتمام بالمؤسسة ودورها في تطوير الخدمات البريدية في المنطقة، مشيراً لأن المؤسسة تعمل لأن تكون ممكناً لقطاع التجارة الإلكترونية، والاستفادة من الفرص التي يزخر بها قطاع الأعمال في المنطقة، بالشراكة مع مختلف الجهات، مع الحرص على الجودة والتطوير.