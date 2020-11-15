احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية:الابتكار ضرورة في تطوير الخدمات البريدية
منوعات
 ذهبية وفضيتان لـ”عذبة” في بطولة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي
أبرز المواد
 وزير الإسكان : قبل شهرين من نهاية العام.. “سكني” يتجاوز مستهدفاته بخدمة 319 ألف أسرة
أبرز المواد
 المملكة تستضيف المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة تنظم فعالية تثقيفية لمرضى السكري بتبوك
منطقة تبوك
 تعليم تبوك يدعو للكشف عن المواهب في المدارس
منطقة تبوك
 أمين عسير يستقبل رئيس بلدية ظهران الجنوب وعددًا من الأهالي
منطقة عسير
 نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من مشروعات طلاب ومنسوبي كلية العمارة والتخطيط
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية: للجامعات دور هام في تطوير القدرات وصقل المواهب الوطنية
المنطقة الشرقية
 الأحوال المدنية بالمدينة المنورة تدشن مكتباً نسائياً في محافظة المهد
منطقة المدينة المنورة
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة القصيم ويتسلم تقريراً عن منجزات المجلس
منطقة القصيم
 متحدث الصحة: المملكة ولله الحمد تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا
أبرز المواد
نائب أمير الشرقية:الابتكار ضرورة في تطوير الخدمات البريدية

نائب أمير الشرقية:الابتكار ضرورة في تطوير الخدمات البريدية

منوعات
ذهبية وفضيتان لـ”عذبة” في بطولة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي

ذهبية وفضيتان لـ”عذبة” في بطولة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي

أبرز المواد
وزير الإسكان : قبل شهرين من نهاية العام.. “سكني” يتجاوز مستهدفاته بخدمة 319 ألف أسرة

وزير الإسكان : قبل شهرين من نهاية العام.. “سكني” يتجاوز مستهدفاته بخدمة 319 ألف أسرة

أبرز المواد
المملكة تستضيف المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

المملكة تستضيف المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

أبرز المواد

ذهبية وفضيتان لـ”عذبة” في بطولة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي

ذهبية وفضيتان لـ”عذبة” في بطولة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي
http://almnatiq.net/?p=921984
المناطق - واس

حقق مربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز 3 ميداليات “ذهبية وفضيتين” في بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية الـ(11) لجمال الجواد العربي 2020 التي اختتمت أمس في مزرعة الصواري بجدة واستمرت لثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 300 جواد.
وحققت المهرة ” قنواء”، إنتاج مربط عذبة والعائدة له، فضية بطولة المهرات، ونال الفحل “قابل عذبة”، من إنتاج مربط عذبة والعائد له، بطولة الفحول والميدالية الذهبية، كما حقق الفحل “وجيه عذبة”، إنتاج مربط عذبة والعائد له فضية بطولة الفحول.

روابط ذات صلة

وزير الإسكان : قبل شهرين من نهاية العام.. “سكني” يتجاوز مستهدفاته بخدمة 319 ألف أسرة

وزير الإسكان : قبل شهرين من نهاية العام.. “سكني” يتجاوز مستهدفاته بخدمة 319 ألف أسرة
المملكة تستضيف المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

المملكة تستضيف المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين
متحدث الصحة: المملكة ولله الحمد تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا

متحدث الصحة: المملكة ولله الحمد تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*