ذهبية وفضيتان لـ”عذبة” في بطولة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي

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حقق مربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز 3 ميداليات “ذهبية وفضيتين” في بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية الـ(11) لجمال الجواد العربي 2020 التي اختتمت أمس في مزرعة الصواري بجدة واستمرت لثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 300 جواد.

وحققت المهرة ” قنواء”، إنتاج مربط عذبة والعائدة له، فضية بطولة المهرات، ونال الفحل “قابل عذبة”، من إنتاج مربط عذبة والعائد له، بطولة الفحول والميدالية الذهبية، كما حقق الفحل “وجيه عذبة”، إنتاج مربط عذبة والعائد له فضية بطولة الفحول.