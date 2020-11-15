احدث الأخبار

“نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث
محليات
 الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري
الرياضة
 “الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب
أبرز المواد
 إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول
أبرز المواد
 “البيئة “: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية
أبرز المواد
 هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للفضاء توقع مذكرة تكامل مع وزارة التعليم من أجل تنمية رأس المال البشري وتعزيزاً للشراكات
أبرز المواد
 مؤسسة البريد تصدر طابعاً تذكارياً لرالي داكار
الرياضة
 “طراحة” و” ولد أخيل” يتوجان بكأسي وزارتي “الزراعة ” و”الدفاع ” في سباقات نادي الخيل
أبرز المواد
 لقطات من إسطنبول.. سفن حربية مصرية تعبر مضيق البوسفور
أبرز المواد
 مجلس شؤون الأسرة يطلق آيدياثون تالة المرأة افتراضيًا
أبرز المواد
 تغريدات ترامب تحير الجميع.. بايدن “فاز ولم يفز”
أبرز المواد
“نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

“نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

محليات
الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري

الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري

الرياضة
“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب

“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب

أبرز المواد
إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

أبرز المواد

“طراحة” و” ولد أخيل” يتوجان بكأسي وزارتي “الزراعة ” و”الدفاع ” في سباقات نادي الخيل

“طراحة” و” ولد أخيل” يتوجان بكأسي وزارتي “الزراعة ” و”الدفاع ” في سباقات نادي الخيل
http://almnatiq.net/?p=922002
المناطق - واس

تُوجت الفرس “طَراحة” لأبناء نايف راضي أبا الروس العنزي، مساء أمس بكأس وزارة البيئة والمياه والزراعة، في الشوط السابع المخصص للأفراس من عمر أربع سنوات بمسافة 1600 متر، بزمن “دقيقة و39 ثانية و52 جزءًا من الثانية”، وجائزته 120 ألف ريال وذلك ضمن الحفل الـ28 لموسم سباقات نادي سباقات الخيل بالرياض.
وسلم الكأس للفائز وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، والأمين العام لهيئة الفروسية عادل المزروع.
وحقق الجواد “ولد أخيل” لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز المركز الأول في الشوط الثامن على كأس وزارة الدفاع من الفئة الثالثة بزمن “دقيقة و38 ثانية و60 جزءًا من الثانية” لمسافة 1600م، وهو مُخصص للأفراس والحصن من عمر ثلاث سنوات، وجائزته 150 ألف ريال.
وسلم الكأس للفائز معالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والأمين العام لهيئة الفروسية عادل المزروع.

روابط ذات صلة

الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري

الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري
“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب

“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب
إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*