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مؤسسة البريد تصدر طابعاً تذكارياً لرالي داكار

مؤسسة البريد تصدر طابعاً تذكارياً لرالي داكار
http://almnatiq.net/?p=922007
الاحساء - فتحيه عبدالله

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة «3 ريالات»، وبطاقة بريدية من فئة (5 ريالات) عن ” داكار السعودية ” الذي يلاقي اهتماما دوليا وبمشاركة عدد من السائقين على المستوى العالمي،

ويتزامن إصدار الطابع مع قرب انطلاق نسخته الثانية في السعودية خلال شهر يناير القادم ويجسد هذا الطابع المناسبة الرياضية العالمية، والتي تعتبر من السباقات الأعلى إثارة وتحديا حول العالم.

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

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