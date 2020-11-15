احدث الأخبار

“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب
أبرز المواد
 إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول
أبرز المواد
 “البيئة “: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية
أبرز المواد
 هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للفضاء توقع مذكرة تكامل مع وزارة التعليم من أجل تنمية رأس المال البشري وتعزيزاً للشراكات
أبرز المواد
 مؤسسة البريد تصدر طابعاً تذكارياً لرالي داكار
الرياضة
 “طراحة” و” ولد أخيل” يتوجان بكأسي وزارتي “الزراعة ” و”الدفاع ” في سباقات نادي الخيل
أبرز المواد
 لقطات من إسطنبول.. سفن حربية مصرية تعبر مضيق البوسفور
أبرز المواد
 مجلس شؤون الأسرة يطلق آيدياثون تالة المرأة افتراضيًا
أبرز المواد
 تغريدات ترامب تحير الجميع.. بايدن “فاز ولم يفز”
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية:الابتكار ضرورة في تطوير الخدمات البريدية
المنطقة الشرقية
 ذهبية وفضيتان لـ”عذبة” في بطولة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي
أبرز المواد
“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب

“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب

أبرز المواد
إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

أبرز المواد
“البيئة “: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية

“البيئة “: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية

أبرز المواد
هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”

أبرز المواد

“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب

“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب
http://almnatiq.net/?p=922024

نفى الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ما تم تداوله عبر مقطع صوتي وصورة، عن توقعات بأمطار هائلة تصل إلى 300 ملم.

‏وقال “الحصيني” مؤكداً في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “هذا الكلام إشاعة وكذب وهو توقع قديم، ولا يوجد توقعات أمطار في المنظور القريب أو المتوسط بهذه الكمية الهائلة، والمتوقع حالات جوية عادية”.

روابط ذات صلة

إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول
“البيئة “: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية

“البيئة “: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية
هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*