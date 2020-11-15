احدث الأخبار

الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري
الرياضة
 “الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب
أبرز المواد
 إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول
أبرز المواد
 “البيئة “: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية
أبرز المواد
 هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للفضاء توقع مذكرة تكامل مع وزارة التعليم من أجل تنمية رأس المال البشري وتعزيزاً للشراكات
أبرز المواد
 مؤسسة البريد تصدر طابعاً تذكارياً لرالي داكار
الرياضة
 “طراحة” و” ولد أخيل” يتوجان بكأسي وزارتي “الزراعة ” و”الدفاع ” في سباقات نادي الخيل
أبرز المواد
 لقطات من إسطنبول.. سفن حربية مصرية تعبر مضيق البوسفور
أبرز المواد
 مجلس شؤون الأسرة يطلق آيدياثون تالة المرأة افتراضيًا
أبرز المواد
 تغريدات ترامب تحير الجميع.. بايدن “فاز ولم يفز”
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية:الابتكار ضرورة في تطوير الخدمات البريدية
المنطقة الشرقية
الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري

الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري

الرياضة
“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب

“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب

أبرز المواد
إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

أبرز المواد
“البيئة “: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية

“البيئة “: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية

أبرز المواد

الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري

الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري
http://almnatiq.net/?p=922027
المناطق - الدمام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراته الودية أمام نادي القادسية مساء يوم الثلاثاء المقبل؛ وذلك في إطار البرنامج الإعدادي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/2021 خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي الرديف تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

 واشتمل التدريب على تمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي، ثم أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية في الملعب الرديف، بعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية من شوطين على كامل الملعب.

روابط ذات صلة

مؤسسة البريد تصدر طابعاً تذكارياً لرالي داكار

مؤسسة البريد تصدر طابعاً تذكارياً لرالي داكار
“طراحة” و” ولد أخيل” يتوجان بكأسي وزارتي “الزراعة ” و”الدفاع ” في سباقات نادي الخيل

“طراحة” و” ولد أخيل” يتوجان بكأسي وزارتي “الزراعة ” و”الدفاع ” في سباقات نادي الخيل
نائب أمير الشرقية:الابتكار ضرورة في تطوير الخدمات البريدية

نائب أمير الشرقية:الابتكار ضرورة في تطوير الخدمات البريدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*