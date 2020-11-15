الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراته الودية أمام نادي القادسية مساء يوم الثلاثاء المقبل؛ وذلك في إطار البرنامج الإعدادي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/2021 خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.



ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي الرديف تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

واشتمل التدريب على تمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي، ثم أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية في الملعب الرديف، بعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية من شوطين على كامل الملعب.