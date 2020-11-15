احدث الأخبار

“نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث
محليات
 الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري
الرياضة
 “الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب
أبرز المواد
 إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول
أبرز المواد
 “البيئة “: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية
أبرز المواد
 هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للفضاء توقع مذكرة تكامل مع وزارة التعليم من أجل تنمية رأس المال البشري وتعزيزاً للشراكات
أبرز المواد
 مؤسسة البريد تصدر طابعاً تذكارياً لرالي داكار
الرياضة
 “طراحة” و” ولد أخيل” يتوجان بكأسي وزارتي “الزراعة ” و”الدفاع ” في سباقات نادي الخيل
أبرز المواد
 لقطات من إسطنبول.. سفن حربية مصرية تعبر مضيق البوسفور
أبرز المواد
 مجلس شؤون الأسرة يطلق آيدياثون تالة المرأة افتراضيًا
أبرز المواد
 تغريدات ترامب تحير الجميع.. بايدن “فاز ولم يفز”
أبرز المواد
“نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

“نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

محليات
الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري

الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري

الرياضة
“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب

“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب

أبرز المواد
إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

أبرز المواد

“نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

“نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث
http://almnatiq.net/?p=922031
المناطق- تبوك- فايز السميري:

أعلنت نيوم اليوم عن فتح باب التسجيل لاختبارات القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتوقع تخرجهم من العام الدراسي الحالي، ويستمر لغاية 27 نوفمبر2020. ودعت شركة  نيوم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية على الرابط:https://csr.neom.com/dashboard/tracks/62 ، والذي يشمل جميع شروط ومتطلبات البرنامج. علما بأن الاختبارات سوف تقام ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر2020 في مدينة تبوك ومحافظة البدع ومحافظة ضباء.وأفادت  نيوم أنه سيتم اختبار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، وأوضحت أن المتقدمين سيتمكنون من البدء في الدورات التأهيلية  في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في شهر يناير2021.ويعد  برنامج نيوم للابتعاث فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءً من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة، كما أنه يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات نيوم المختلفة. وتشير نيوم إلى أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

روابط ذات صلة

“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب

“الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب
هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”
الهيئة السعودية للفضاء توقع مذكرة تكامل مع وزارة التعليم من أجل تنمية رأس المال البشري وتعزيزاً للشراكات

الهيئة السعودية للفضاء توقع مذكرة تكامل مع وزارة التعليم من أجل تنمية رأس المال البشري وتعزيزاً للشراكات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*