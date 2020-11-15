احدث الأخبار

نائب أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “محمد الأمير”
منطقة الرياض
 وكالة الشؤون الإستراتيجية بوزارة الموارد البشرية يعرف بإستراتيجية الوزارة بفرع تبوك
منطقة تبوك
 شرطة الرياض : القبض على شخص يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة
منطقة الرياض
 “نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث
محليات
 الاتفاق يلاقي القادسية ودياً استعداداً للدوري
الرياضة
 “الحصيني”:الحالة الجوية عادية ..وتوقعات “الأمطار الهائلة” إشاعة وكذب
أبرز المواد
 إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول
أبرز المواد
 “البيئة “: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية
أبرز المواد
 هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للفضاء توقع مذكرة تكامل مع وزارة التعليم من أجل تنمية رأس المال البشري وتعزيزاً للشراكات
أبرز المواد
 مؤسسة البريد تصدر طابعاً تذكارياً لرالي داكار
الرياضة
 “طراحة” و” ولد أخيل” يتوجان بكأسي وزارتي “الزراعة ” و”الدفاع ” في سباقات نادي الخيل
أبرز المواد
نائب أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “محمد الأمير”

نائب أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “محمد الأمير”

منطقة الرياض
وكالة الشؤون الإستراتيجية بوزارة الموارد البشرية يعرف بإستراتيجية الوزارة بفرع تبوك

وكالة الشؤون الإستراتيجية بوزارة الموارد البشرية يعرف بإستراتيجية الوزارة بفرع تبوك

منطقة تبوك
شرطة الرياض : القبض على شخص يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة

شرطة الرياض : القبض على شخص يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة

منطقة الرياض
“نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

“نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

محليات

شرطة الرياض : القبض على شخص يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة

شرطة الرياض : القبض على شخص يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة
http://almnatiq.net/?p=922034
المناطق - الرياض

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية شخص، يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة وينشرها متباهياً بأفعاله، وتم القبض عليه (وهو مواطن في العقد الرابع من العمر )، و جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “محمد الأمير”

نائب أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “محمد الأمير”
متحدث الصحة: المملكة ولله الحمد تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا

متحدث الصحة: المملكة ولله الحمد تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا
الديوان العام للمحاسبة يُتمّ تطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية

الديوان العام للمحاسبة يُتمّ تطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*