شرطة الرياض : القبض على شخص يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة

المناطق - الرياض

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية شخص، يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة وينشرها متباهياً بأفعاله، وتم القبض عليه (وهو مواطن في العقد الرابع من العمر )، و جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.