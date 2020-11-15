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وكالة الشؤون الإستراتيجية بوزارة الموارد البشرية يعرف بإستراتيجية الوزارة بفرع تبوك

وكالة الشؤون الإستراتيجية بوزارة الموارد البشرية يعرف بإستراتيجية الوزارة بفرع تبوك

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وكالة الشؤون الإستراتيجية بوزارة الموارد البشرية يعرف بإستراتيجية الوزارة بفرع تبوك

وكالة الشؤون الإستراتيجية بوزارة الموارد البشرية يعرف بإستراتيجية الوزارة بفرع تبوك
http://almnatiq.net/?p=922037
المناطق- تبوك- علي العميري:


نظمت وكالة الشؤون الإستراتيجية وتحقيق الرؤية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع الوزارة بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع اليوم ورشة عمل بعنوان “التعريف بإستراتيجية الوزارة” بحضور مدير عام الفرع بالمنطقة منيف بن هابس الحربي وذلك بمقر مركز التأهيل الشامل للذكور في مدينة تبوك.وتناولت الورشة التعريف برؤية الوزارة الرامية لإيجاد بيئة عمل متميزة وسوق عمل جاذب وسط مجتمع حيوي متمكن من خلال تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات وتعزيز المسؤولية المجتمعية والارتقاء بسوق العمل بتطوير السياسات والتشريعات وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين، بالإضافة  للسعي نحو تحقيق تكافؤ الفرص للجميع والعمل على رفع مستوى المساواة الإجتماعية وتبنى أفضل الممارسات والبحث عن الفرص لتحسين طريقة اداء العمل باستمرار.

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