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نائب أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “محمد الأمير”

نائب أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “محمد الأمير”

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نائب أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “محمد الأمير”

نائب أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “محمد الأمير”
http://almnatiq.net/?p=922040
المناطق - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأسرة الشهيد وكيل رقيب محمد بن علي محمد الأمير – رحمه الله – ، الذي استُشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاع عن الدين والوطن.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو نائب أمير منطقة الرياض بوالد الشهيد مساء اليوم، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته في فقيد الوطن، سائلاً المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته، ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ولسمو نائب أمير منطقة الرياض, على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

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