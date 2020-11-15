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تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم السادس على التوالي في اليابان

تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم السادس على التوالي في اليابان
http://almnatiq.net/?p=922043

قالت وزارة الصحة اليابانية، إنه تم لليوم السادس على التوالي، تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوميا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال اليوم الماضي، اكتشاف 1435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، تم يوم السبت تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بكوفيد-19 في اليابان، بلغ 1739 حالة. وبلغ إجمالي عدد المصابين في جميع أنحاء اليابان 119.4 ألف.

ولا تزال البؤر الرئيسية لانتشار الفيروس التاجي، في أكبر مدن البلاد، طوكيو بـ 255 حالة في اليوم، وأوساكا بـ 266 حالة.

وحتى الآن، بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في اليابان، 1908 أشخاص، وقد زاد هذا الرقم خلال اليوم الماضي بمقدار سبعة وفيات.

في يوم الخميس، قال وزير التعافي الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إن البلاد تشهد انتشارا كبيرا للوباء.

وفي يوم الأربعاء، أشار رئيس الجمعية الطبية اليابانية توشيو ناكاجاوا،  إلى أن التدهور في الإحصائيات قد يشير إلى حلول موجة ثالثة من الإصابات في البلاد. وتم تسجيل الموجة الثانية في اليابان في يوليو الماضي، وبلغت ذروتها في أوائل أغسطس. وتم اكتشاف أولى حالات الإصابة بكوفيد، بين اليابانيين في يناير الماضي.

جدير بالذكر، أن دينامية الزيادة في حالات الإصابة الجديدة في اليابان تفاقمت، على خلفية تخفيف الإجراءات التقييدية في البلاد وتعافي صناعة السياحة المحلية.

وفي الوقت الراهن، لا تسري عمليا في اليابان، أية قيود على ممارسة الأعمال التجارية بسبب الوباء. ويعد ارتداء الكمامات الواقية، بمثابة الاختيار الشخصي توصي به السلطات ولا تفرض أي غرامات على غيابها، ومع ذلك، حتى في الشوارع، يفضل السكان المحليون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.

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