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الأخضر يستأنف تدريباته بعد ودية جامايكا .. والمدرب يستبعد ٥ لاعبين

الأخضر يستأنف تدريباته بعد ودية جامايكا .. والمدرب يستبعد ٥ لاعبين
http://almnatiq.net/?p=922052
المناطق - واس

استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام الفيفا في شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الاستعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
على الصعيد الميداني، قسّم المدير الفني “إيرڤي رينارد” خلال الحصة التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، اللاعبين إلى مجموعين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكياً.
واكتفى اللاعبان عبدالمجيد الصليهم وعبدالله الحمدان بتأدية تدريب خاص برفقة الجهاز الطبي، وذلك نظير تعرضهما لكدمة بعد مشاركتهما في المباراة.
وشهدت الحصة التدريبية، حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الذي هنأ اللاعبين خلال اجتماعه بهم قبل انطلاق الحصة التدريبية بالمستوى الذي أظهروه خلال المباراة الودية أمس أمام منتخب جامايكا، وتوجوه بالفوز ٣-٠ مشيدًا بالروح العالية التي ظهر بها جميع اللاعبين.
من جهة أخرى، استبعد المدير الفني للأخضر “إيرڤي رينارد” وبناءً على التقارير الطبية، لاعب خط الوسط سالم الدوسري نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وحارس المرمى عبدالله العويشير نظير تعرضه خلال التدريبات لكسر في الأنف، ولاعب خط الدفاع ياسر الشهراني بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق الأيسر، كما استبعد قائد المنتخب سلمان الفرج، وذلك لمنحه فرصة البقاء بجانب والده الذي تعرض لوعكة صحية، ولاعب خط الوسط عبدالمجيد الصليهم لظروفه العائلية.
ويواصل المنتخب السعودي تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام السابعة من مساء الغد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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