ترامب متراجعا عن اعترافه بـ “فوز بايدن”: نحن من سيفوز!

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريح أقر فيه لأول مرة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن “طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز”.

وذكر ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد: “لم يفز (بايدن) إلا في عيون وسائل الإعلام الكاذبة، ولم أعترف بأي شيء. لا يزال أمامنا طريق طويل لقطعه. كانت الانتخابات مزورة!”.

وفي تغريدة أخرى، جدد ترامب الادعاء بشأن “تزوير” نتائج التصويت، مضيفا: “نحن من سيفوز!”.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من نشر ترامب تغريدة كتب فيها أن بايدن “فاز لأن الانتخابات مزورة”، ما يمثل بالفعل أول اعتراف من قبل الرئيس الجمهوري بفوز منافسه الديمقراطي في التصويت.

ويصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام بايدن، على الرغم من تأكيد الإحصاءات حصد المرشح الديمقراطي دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي.

وأعلن الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة مرارا عن وقوع “عمليات تزوير” خلال التصويت، فيما رفعت حملته سلسلة دعاوى قضائية بشأن عملية فرز الأصوات.

وعلى الرغم من تهنئة الكثيرين من الزعماء الأجانب لجو بايدن بالانتصار المفترض، لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن الفائز في السباق الانتخابي.