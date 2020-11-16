احدث الأخبار

أثار ضحك الحضور وسخريتهم من إيران .. عادل الجبير دبلوماسي بدرجة مرابط على الحدود (فيديو)
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا
أبرز المواد
 ‏⁧‫المواصفات والمقاييس‬⁩ تكشف ⁧‫السيارات‬⁩ الممنوع استيرادها للمملكة
أبرز المواد
 إيسيسكو تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجاً
أبرز المواد
 رئيس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابًا بكورونا
أبرز المواد
 الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات العامة لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 ترامب متراجعا عن اعترافه بـ “فوز بايدن”: نحن من سيفوز!
أبرز المواد
 لجنة التحول الرقمي تُطلق التقرير النصفي لعام 2020م
أبرز المواد
 المديرية العامة للسجون تطلق منصة ” رؤية صلة”
أبرز المواد
 الأخضر يستأنف تدريباته بعد ودية جامايكا .. والمدرب يستبعد ٥ لاعبين
أبرز المواد
 منجزات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني
أبرز المواد
 قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات للتحالف على صعدة
أبرز المواد
أثار ضحك الحضور وسخريتهم من إيران .. عادل الجبير دبلوماسي بدرجة مرابط على الحدود (فيديو)

أثار ضحك الحضور وسخريتهم من إيران .. عادل الجبير دبلوماسي بدرجة مرابط على الحدود (فيديو)

أبرز المواد
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

الأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

أبرز المواد
‏⁧‫المواصفات والمقاييس‬⁩ تكشف ⁧‫السيارات‬⁩ الممنوع استيرادها للمملكة

‏⁧‫المواصفات والمقاييس‬⁩ تكشف ⁧‫السيارات‬⁩ الممنوع استيرادها للمملكة

أبرز المواد
إيسيسكو تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجاً

إيسيسكو تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجاً

أبرز المواد

رئيس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

رئيس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابًا بكورونا
http://almnatiq.net/?p=922066
المناطق - الرياض

طلبت السلطات الصحية البريطانية من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزل نفسه ذاتياً نتيجة مخالطته شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليوم أن جونسون سيواصل العمل عن بعد، مبيناً أنه في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19.
وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا هذا العام.

روابط ذات صلة

أثار ضحك الحضور وسخريتهم من إيران .. عادل الجبير دبلوماسي بدرجة مرابط على الحدود (فيديو)

أثار ضحك الحضور وسخريتهم من إيران .. عادل الجبير دبلوماسي بدرجة مرابط على الحدود (فيديو)
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

الأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا
‏⁧‫المواصفات والمقاييس‬⁩ تكشف ⁧‫السيارات‬⁩ الممنوع استيرادها للمملكة

‏⁧‫المواصفات والمقاييس‬⁩ تكشف ⁧‫السيارات‬⁩ الممنوع استيرادها للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*