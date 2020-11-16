رئيس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

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طلبت السلطات الصحية البريطانية من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزل نفسه ذاتياً نتيجة مخالطته شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليوم أن جونسون سيواصل العمل عن بعد، مبيناً أنه في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19.

وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا هذا العام.