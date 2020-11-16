‏⁧‫المواصفات والمقاييس‬⁩ تكشف ⁧‫السيارات‬⁩ الممنوع استيرادها للمملكة

المناطق - الرياض

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السيارات الممنوع استيرادها للمملكة.

وأوضحت أن السيارات الممنوعة تتمثل في المستخدمة لأغراض أمنية وأغراض أجرة التاكسي والمعدلة المقود من اليمين إلى اليسار والتي سبق أن تعرضت لحوادث تصادم أو غرق أو حريق أو انقلاب.

وأضافت أن المنع يشمل السيارات غير المطابقة لمعايير اقتصاد الوقود والموسومة بـ”سالفاج” وهي التي تعرضت لأضرار كبيرة والخردة.