احدث الأخبار

‏⁧‫المواصفات والمقاييس‬⁩ تكشف ⁧‫السيارات‬⁩ الممنوع استيرادها للمملكة
أبرز المواد
 إيسيسكو تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجاً
أبرز المواد
 رئيس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابًا بكورونا
أبرز المواد
 الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات العامة لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 ترامب متراجعا عن اعترافه بـ “فوز بايدن”: نحن من سيفوز!
أبرز المواد
 لجنة التحول الرقمي تُطلق التقرير النصفي لعام 2020م
أبرز المواد
 المديرية العامة للسجون تطلق منصة ” رؤية صلة”
أبرز المواد
 الأخضر يستأنف تدريباته بعد ودية جامايكا .. والمدرب يستبعد ٥ لاعبين
أبرز المواد
 منجزات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني
أبرز المواد
 قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات للتحالف على صعدة
أبرز المواد
 تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم السادس على التوالي في اليابان
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “محمد الأمير”
منطقة الرياض
‏⁧‫المواصفات والمقاييس‬⁩ تكشف ⁧‫السيارات‬⁩ الممنوع استيرادها للمملكة

‏⁧‫المواصفات والمقاييس‬⁩ تكشف ⁧‫السيارات‬⁩ الممنوع استيرادها للمملكة

أبرز المواد
إيسيسكو تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجاً

إيسيسكو تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجاً

أبرز المواد
رئيس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

رئيس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

أبرز المواد
الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات العامة لمواجهة كورونا

الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات العامة لمواجهة كورونا

أبرز المواد

‏⁧‫المواصفات والمقاييس‬⁩ تكشف ⁧‫السيارات‬⁩ الممنوع استيرادها للمملكة

‏⁧‫المواصفات والمقاييس‬⁩ تكشف ⁧‫السيارات‬⁩ الممنوع استيرادها للمملكة
http://almnatiq.net/?p=922075
المناطق - الرياض

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السيارات الممنوع استيرادها للمملكة.
وأوضحت أن السيارات الممنوعة تتمثل في المستخدمة لأغراض أمنية وأغراض أجرة التاكسي والمعدلة المقود من اليمين إلى اليسار والتي سبق أن تعرضت لحوادث تصادم أو غرق أو حريق أو انقلاب.
وأضافت أن المنع يشمل السيارات غير المطابقة لمعايير اقتصاد الوقود والموسومة بـ”سالفاج” وهي التي تعرضت لأضرار كبيرة والخردة.

روابط ذات صلة

إيسيسكو تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجاً

إيسيسكو تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجاً
رئيس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

رئيس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابًا بكورونا
الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات العامة لمواجهة كورونا

الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات العامة لمواجهة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*