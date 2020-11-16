أثار ضحك الحضور وسخريتهم من إيران .. عادل الجبير دبلوماسي بدرجة مرابط على الحدود (فيديو)

المناطق - الرياض

لطالما أطل بملامحه الهادئة عبر مختلف وسائل الإعلام، وقاد دبلوماسية دفاعا عن قضايا المملكة أمام العالم، بطريقة لا تقل قوة في التأثير والضغط على المعاديين، عن المرابطين على الحدود.

إنه عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي بين الحين والآخر يتداول له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للإشادة بطريقته وأسلوبه في الحوار، ومناوراته التي توازي الخطط الحربية دفاعا وهجوما.

ورغم عدم حداثة الفيديو الذي يعود إلى مؤتمر دولي عن إيران في العام الماضي، أعاد مواطنون نشر مقطع للجبير خلال المؤتمر وهو يقارن بين خطط المملكة الإصلاحية والطموحة وبين خطط إيران الإرهابية التي طالت دول المنطقة بالدمار.

الفيديو الذي ترجمه تركي البقعاوي ونشره سعد الدوسري وعنونه بـ “كيف تكون دبلوماسياً؟ درس لشباب وشابات العلوم السياسية”، أعاد التغريد به الكاتب الصحفي عبدالرحمن الراشد معلقا على الفيديو “من تجليات الوزير عادل الجبير”.

وأشاد المعلقون على طريقة الجبير الذي دفعت مقدم الفقرة والحاضرين في القاعة على التهكم من إيران، بكلمات لم تخرج عن إطار الاحترام والكياسة، ليؤكد أنه دبلوماسي بدرجة مرابط على الحدود.