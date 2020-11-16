وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

المناطق_ الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

مطور تطبيقات آيفون iOS Developer

بكالوريوس نظم معلومات, علوم حاسب, هندسة حاسب, هندسة برمجيات

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

أخصائي تطوير أعمال Business Development Specialist

بكالوريوس تسويق, إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تسويق الأعمال والمبيعات.

مدير عقود Contract Manager

بكالوريوس أو ماجستير ويفضل إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال المشتريات وإدارة العقود.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=36983473&geoId=92000000&sortBy=DD