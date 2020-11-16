وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة الرياض.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:
مطور تطبيقات آيفون iOS Developer
بكالوريوس نظم معلومات, علوم حاسب, هندسة حاسب, هندسة برمجيات
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
أخصائي تطوير أعمال Business Development Specialist
بكالوريوس تسويق, إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تسويق الأعمال والمبيعات.
مدير عقود Contract Manager
بكالوريوس أو ماجستير ويفضل إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال المشتريات وإدارة العقود.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=36983473&geoId=92000000&sortBy=DD
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