بعد نتائج الانتخابات.. أوباما “يحذر” ويوجه نصيحة لترامب

بعد نتائج الانتخابات.. أوباما “يحذر” ويوجه نصيحة لترامب

أبرز المواد
اجراءات أمنية مشددة خشية تحركات في ذكرى تظاهرات إيران

اجراءات أمنية مشددة خشية تحركات في ذكرى تظاهرات إيران

أبرز المواد
دوري الأمم.. إيطاليا تنتزع الصدارة قبل الجولة الختامية

دوري الأمم.. إيطاليا تنتزع الصدارة قبل الجولة الختامية

أبرز المواد
«الأمن السيبراني» يُطلق تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديثات «أبل»

«الأمن السيبراني» يُطلق تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديثات «أبل»

أبرز المواد

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=922139
المناطق_ الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

مطور تطبيقات آيفون  iOS Developer

بكالوريوس نظم معلومات, علوم حاسب, هندسة حاسب, هندسة برمجيات
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

أخصائي تطوير أعمال  Business Development Specialist

بكالوريوس تسويق, إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تسويق الأعمال والمبيعات.

مدير عقود  Contract Manager

بكالوريوس أو ماجستير ويفضل إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال المشتريات وإدارة العقود.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=36983473&geoId=92000000&sortBy=DD

روابط ذات صلة

بعد نتائج الانتخابات.. أوباما “يحذر” ويوجه نصيحة لترامب

بعد نتائج الانتخابات.. أوباما “يحذر” ويوجه نصيحة لترامب
اجراءات أمنية مشددة خشية تحركات في ذكرى تظاهرات إيران

اجراءات أمنية مشددة خشية تحركات في ذكرى تظاهرات إيران
دوري الأمم.. إيطاليا تنتزع الصدارة قبل الجولة الختامية

دوري الأمم.. إيطاليا تنتزع الصدارة قبل الجولة الختامية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*