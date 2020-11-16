دوري الأمم.. إيطاليا تنتزع الصدارة قبل الجولة الختامية

دوري الأمم.. إيطاليا تنتزع الصدارة قبل الجولة الختامية

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دوري الأمم.. إيطاليا تنتزع الصدارة قبل الجولة الختامية

دوري الأمم.. إيطاليا تنتزع الصدارة قبل الجولة الختامية
http://almnatiq.net/?p=922161
المناطق_وكالات

تدخل إيطاليا الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية وهي في الصدارة، وذلك بعد فوزها المستحق، أمس الأحد، على ضيفتها بولندا 2-0، في الجولة الخامسة

وعلى ملعب “مابي” في ريجيو إميليا، أبقت إيطاليا على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة الـ21 تواليا، بينها سلسلة من 11 فوزا متتاليا (إنجاز قياسي للمنتخب)، وانتزعت الصدارة بفوزها الثاني في المجموعة

وأحرز هدفي المنتخب الإيطالي في الشباك البولندية، جورجينيو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 83

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى تسع نقاط، ليقفز لصدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطة أمام هولندا، التي ارتقت بدورها إلى مركز الوصافة، بعد فوزها على البوسنة 3-1، فيما تجمد رصيد بولندا عند سبع نقاط في المركز الثالث، وتتذيل البوسنة ترتيب المجموعة بنقطتين

وتحل إيطاليا في الجولة الختامية يوم الأربعاء المقبل، ضيفة على البوسنة، الهابطة إلى المستوى الثاني، فيما يستضيف المنتخب البولندي نظيره الهولندي

ويحتاج المنتخب الإيطالي للفوز على البوسنة لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة مباراة بولندا وهولندا

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