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تركي آل الشيخ يوضح تفاصيل حالته الصحية وكيف يقضي فترة العلاج

تركي آل الشيخ يوضح تفاصيل حالته الصحية وكيف يقضي فترة العلاج

أبرز المواد

تركي آل الشيخ يوضح تفاصيل حالته الصحية وكيف يقضي فترة العلاج

تركي آل الشيخ يوضح تفاصيل حالته الصحية وكيف يقضي فترة العلاج
http://almnatiq.net/?p=922177
المناطق_ الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ تفاصيل حالته الصحية وكيف يقضي فترة العلاج، مبيناً أنه يعمل الآن على كتابة مسلسل تلفزيوني وفيلم. 

وقال آل الشيخ في حواره مع الإعلامي بتال القوس على تويتر ، إنه اكتشف مشاكل صحية لديه عام 2016 لكنه أهمل العلاج، وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية إحداها ارتكب فيها خطأ طبي لا زال يعاني منه حتى الآن. 

وأضاف أنه أجرى عملية جراحية قبل 10 أيام وكانت صعبة وبسببها ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع، كما أنه يعاني صعوبة في النوم وبعد إجرائه فحص النوم، اكتشف الأطباء أنه لا ينام نوماً عميقاً إلا دقائق معدودة في اليوم، وباقي الوقت يفكر حتى وهو نائم. 

وأشار إلى أنه أصيب بحالة من الاكتئاب خلال فترة ما بعد العملية وهو شيء طبيعي، وفضل عدم التواصل مع أحد وإشغال وقته بالفن، حيث بدأ بكتابة مسلسل تلفزيوني وفيلم وإكمال دراسة التدريب في كرة القدم. وفق أخبار 24

وأوضح أنه إنسان عفوي وهذا يسبب له مشكلة لأن البعض يفسر ذلك بشكل خاطئ، مضيفاً أنه كثيراً ما يشعر أن وقته في الدنيا ليس طويلاً ولهذا يحاول الاستمتاع به قدر المستطاع والسعي لتحقيق ما يتمناه. 

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن موعد عودته إلى المملكة، قبل أن يوضح أن موعد عودته تم تأجيله بسبب ظروف صحية. 

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