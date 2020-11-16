أكثر من مليون إصابة بكورونا في الأردن

أكثر من مليون إصابة بكورونا في الأردن

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أكثر من مليون إصابة بكورونا في الأردن

أكثر من مليون إصابة بكورونا في الأردن
http://almnatiq.net/?p=922184
المناطق_وكالات


أعلنت المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن عدد إصابات كورونا في المملكة يتجاوز المليون إصابة

وقال عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية عزمي محافظة، الأحد، إن “إجمالي الإصابات في الأردن حاليا أكثر من مليون إصابة بالفيروس أغلبها غير مكتشف”

وقال في تصريحات لقناة “المملكة” إن عدد إصابات كورونا المسجلة يوميا في الأردن “لا تمثل العدد الحقيقي على أرض الواقع”

وأوضح محافظة وهو أستاذ فيروسات أن “كل إصابة مسجلة بالفيروس يقابلها من 10 إلى 30 إصابة غير مكتشفة”

وأضاف محافظة أن “الأردن في المستوى الرابع من المرحلة الرابعة للتفشي”، مشيرا إلى انها أقصى مراحل انتشار الفيروس، حسبما صرح للقناة

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