أكثر من مليون إصابة بكورونا في الأردن

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أعلنت المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن عدد إصابات كورونا في المملكة يتجاوز المليون إصابة



وقال عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية عزمي محافظة، الأحد، إن “إجمالي الإصابات في الأردن حاليا أكثر من مليون إصابة بالفيروس أغلبها غير مكتشف”



وقال في تصريحات لقناة “المملكة” إن عدد إصابات كورونا المسجلة يوميا في الأردن “لا تمثل العدد الحقيقي على أرض الواقع”



وأوضح محافظة وهو أستاذ فيروسات أن “كل إصابة مسجلة بالفيروس يقابلها من 10 إلى 30 إصابة غير مكتشفة”



وأضاف محافظة أن “الأردن في المستوى الرابع من المرحلة الرابعة للتفشي”، مشيرا إلى انها أقصى مراحل انتشار الفيروس، حسبما صرح للقناة