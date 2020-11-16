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محامي بيرسبوليس عن احتجاج النصر: “هناك احتمال لفوز النادي السعودي بالدعوى”
http://almnatiq.net/?p=922202
المناطق_ الرياض

رجح المحامي ومسؤول الشؤون القانونية في نادي بيرسبوليس الإيراني لكرة القدم، أمير ساعد، الأحد، أن يتمكن نادي النصر السعودي من الفوز بالدعوى المرفوعة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد نادي برسبوليس.

وقدم النصر دعوى رسمية بسبب مشاركة لاعبين من نادي بيرسبوليس، تم تسجيلهم مع الفريق قبل أيام من دوري أبطال آسيا، وودع النصر السعودي بطولة دوري أبطال آسيا في مطلع أكتوبر الماضي بعد خسارته بركلات الترجيح على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

وقال المحامي الإيراني أمير ساعد لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، إن ”هناك إمكانية فوز نادي النصر السعودي في الدعوى المرفوعة ضد بيرسبوليس الإيراني“.

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