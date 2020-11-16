احدث الأخبار

أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ 27 يوما.. وأمر بشأن كورونا
أبرز المواد
 “الصادرات السعودية” تُشرك أبناء الوطن في تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية”
أبرز المواد
 ٢٠ شابا ينضمون للعلاج ضمن فعاليات سرطان الرئة
منطقة مكة المكرمة
 عمليتان متقدمتان لزراعة الصمام بالقسطرة في مركز الأمير فيصل للقلب بأبها
منطقة عسير
 بيان رسمي بشأن صحة الرئيس الجزائري “المصاب” بكورونا
أبرز المواد
 الصدمات تتوالى.. إصابة جديدة في “مستشفى ليفربول”
أبرز المواد
 بيع “أغلى حمامة في العالم” بـ 1.6 مليون يورو
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” توقّع اتفاقية مع الحكومة لمعالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة على الشركة
أبرز المواد
 طرد ثنائي الهلال والنصر.. تصريحات نارية
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو
أبرز المواد
 محامي بيرسبوليس عن احتجاج النصر: “هناك احتمال لفوز النادي السعودي بالدعوى”
أبرز المواد
أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ 27 يوما.. وأمر بشأن كورونا

أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ 27 يوما.. وأمر بشأن كورونا

أبرز المواد
“الصادرات السعودية” تُشرك أبناء الوطن في تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية”

“الصادرات السعودية” تُشرك أبناء الوطن في تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية”

أبرز المواد
٢٠ شابا ينضمون للعلاج ضمن فعاليات سرطان الرئة

٢٠ شابا ينضمون للعلاج ضمن فعاليات سرطان الرئة

منطقة مكة المكرمة
عمليتان متقدمتان لزراعة الصمام بالقسطرة في مركز الأمير فيصل للقلب بأبها

عمليتان متقدمتان لزراعة الصمام بالقسطرة في مركز الأمير فيصل للقلب بأبها

منطقة عسير

الصدمات تتوالى.. إصابة جديدة في “مستشفى ليفربول”

الصدمات تتوالى.. إصابة جديدة في “مستشفى ليفربول”
http://almnatiq.net/?p=922219
المناطق - وكالات

تتوالى الأخبار السيئة على المدير الفني لليفربول يورغن كلوب وجماهير الفريق، وآخرها تعرض القائد جوردان هندرسون لإصابة خلال لقاء منتخبي إنجلترا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، الأحد.

وأعلن المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت أن هندرسون استبدل بين شوطي المباراة بسبب “صعوبات”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية، تاركا الباب مفتوحا على كل الاحتمالات.

وقال ساوثغيت بعد اللقاء الذي انتهى بفوز بلجيكا بهدفين نظيفين: “جوردان واجه بعض الصعوبات بين الشوطين وشعر أنه غير قادر على استكمال المباراة. علينا تقييم حالته عندما نعود”.

وستكون خسارة هندرسون لبعض الوقت ضربة جديدة لبطل الدوري الإنجليزي، بعد يوم واحد من أنباء عن تعرض ظهير الفريق الأيسر أندي روبرتسون لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز اسكتلندا على صربيا، الخميس.

ويفتقد ليفربول بالفعل صخرة دفاعه فيرجيل فان دايك وزميليه في الخط الخلفي جو غوميز وترنت ألكسندر أرنولد بسبب إصابات مختلفة، مما يعني أنه قد يخوض مباراة ليستر سيتي في الدوري عقب فترة التوقف الدولي من دون أي من مدافعيه الأساسيين.

إلا أن غيابات ليفربول لا تقتصر على خط الدفاع، حيث يعاني نجم الهجوم محمد صلاح من فيروس كورونا المستجد ويخضع للعزل في مصر، فضلا عن إصابة لاعبي الوسط تياغو ألكانتارا وأليكس أوكسليد شامبرلين، فيما من المتوقع عودة فابينيو أمام ليستر.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بـ17 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي يمتلكه توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن ليستر المتصدر.

روابط ذات صلة

أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ 27 يوما.. وأمر بشأن كورونا

أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ 27 يوما.. وأمر بشأن كورونا
“الصادرات السعودية” تُشرك أبناء الوطن في تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية”

“الصادرات السعودية” تُشرك أبناء الوطن في تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية”
بيان رسمي بشأن صحة الرئيس الجزائري “المصاب” بكورونا

بيان رسمي بشأن صحة الرئيس الجزائري “المصاب” بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*