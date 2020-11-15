عمليتان متقدمتان لزراعة الصمام بالقسطرة في مركز الأمير فيصل للقلب بأبها

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أجرى فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها ؛ عمليتين ناجحتين لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة دون الحاجة لإجراء الجراحة التقليدية للقلب المفتوح ؛ وأجريت العملية لمريضين سعوديين أحدهم يبلغ من العمر 67 عاماً والآخر 73 عاماً ، وذلك بقيادة استشاري أمراض القلب و القسطرة القلبية التداخلية والمشرف العام على المركز الدكتور عادل المصوري .

وبين الفريق الطبي أن كلا المريضين كانا يعانيان من تضيق شديد بالصمام الأورطي ، وإحدى الحالات كانت عالية الخطورة ، – وبفضل الله – تكللت العمليتين بالنجاح.

ويعدّ مثل هذا النوع من القسطرة متقدماً جداً ويُعمل فقط في المراكز الكبرى على مستوى العالم ، ويأتي هذا الإنجاز في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها في مراحله التشغيلية وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة وعدم تحويل المرضى إلى المراكز المتقدمة خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات طبياً وتقنياً.