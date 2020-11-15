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“الصادرات السعودية” تُشرك أبناء الوطن في تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية”

“الصادرات السعودية” تُشرك أبناء الوطن في تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية”

منوعات
٢٠ شابا ينضمون للعلاج ضمن فعاليات سرطان الرئة

٢٠ شابا ينضمون للعلاج ضمن فعاليات سرطان الرئة

منطقة مكة المكرمة
عمليتان متقدمتان لزراعة الصمام بالقسطرة في مركز الأمير فيصل للقلب بأبها

عمليتان متقدمتان لزراعة الصمام بالقسطرة في مركز الأمير فيصل للقلب بأبها

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بيان رسمي بشأن صحة الرئيس الجزائري “المصاب” بكورونا

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٢٠ شابا ينضمون للعلاج ضمن فعاليات سرطان الرئة

٢٠ شابا ينضمون للعلاج ضمن فعاليات سرطان الرئة
http://almnatiq.net/?p=922232
المناطق - القنفذة

بالتعاون مع قسم التوعية والتثقيف الصحي بمستشفى القنفذة العام شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في “فعاليات الشهر العالمي لسرطان الرئة.
وقال مدير جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ حمزة محمد الحليسي إن هذا اليوم يأتي للتعريف بسرطان الرئة وطرق الوقاية منه ويقام في شهر نوفمبر من كل عام ويتم خلاله إقامة المعارض التوعوية والمجسمات والأجهزة الطبية اللازمة والعيادات لمساعدة الراغبين في الاقلاع عن التدخين وتقديم خدمات الجمعية لجميع شرائح المجتمع .
وأفاد الحليسي أنه في أول أيام الفعالية انضم للعلاج أكثر من ٢٠ حالة وتم تقديم الخدمات الصحية والعلاج اللازم لهم.
واختتم ” قائلاً : أقدم شكري لمدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة الدكتور أحمد العمري وزملائه الكرام على حرصهم ودعوتهم لجمعية كفى في مثل هذه المحافل.

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