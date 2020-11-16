أكثر من 13 ألف عملية شراء عبر منافذ لمستفيدي بر الأحساء

الاحساء - فتحية عبدالله

أجرى مستفيدو جمعية البر بالأحساء أكثر من 13 ألف عملية شراء لتأمين احتياجاتهم الغذائية خلال الربع الثالث من العام 2020 عن طريق بطاقات منافذ في المراكز التجارية الكبرى بالأحساء بقيمة اجمالية تجاوزت 3.5 مليون ريال.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام وليد بن خالد البوسيف بأن الجمعية أودعت أكثر من 3.5 مليون ريال في بطاقات المستفيدين الخاصة بنظام منافذ لتأمين احتياجاتهم الغذائية بالتعاون مع 6 مراكز تجارية كبرى بالأحساء، وقد بلغ عدد العمليات الشرائية للمواد الغذائية 13325 عملية شراء، كما قدمت الجمعية العديد من المساعدات الأخرى ضمن البرامج التنموية والمشاريع الاغاثية لجميع الأسر المستفيدة من خدماتها.

وأكد البوسيف بأن الجمعية تحرص على تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة وفق اختياراتهم من الأصناف التي تناسبهم من المواد الغذائية، عبر بطاقة منافذ التي تتيح للمستفيد شراء احتياجاته لأكثر من مرة ومن خلال أكثر من مركز تجاري من المراكز الستة الكبرى المتعاونة مع الجمعية في هذا المشروع وفق المبلغ المخصص لكل أسرة والمودع في بطاقاتهم الكترونيا.

من جهته قال أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر بأن الجمعية تسعى لتأمين حياة كريمة لمستفيديها من خلال بطاقات الصرف العيني (منافذ السعودية) التي تمكنهم من صرف مستحقاتهم دون مراجعة الجمعية والمراكز التابعة لها على مدار العام، كما شكر آل عبدالقادر الداعمين من أهل الخير على ما يبذلونه لإنجاح مشاريع الجمعية وتأمين احتياجات المستفيدين، كما شكر شركة منافذ لتقديمها الحلول الالكترونية التي ربطت الجمعية والمراكز التجارية من خلال البطاقة الالكترونية.