أمانة الشرقية تنفذ 750 جولة رقابية وتضبط 19مخالفة للتدابير الصحية وتكدس في الأسواق والمراكز التجارية

الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 29/3/1442هـ، 912 جولة رقابية صحية، و جولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 19 مخالفة، جاء ضمنها 9 مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″، و 8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة.

في حين أنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير 750 موقعاً، بمشاركة 478 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 149906 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

كما تم رفع 7440 طن من النفايات، وإزالة 4182 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9417 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تنفذها الأمانة والبلديات على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، وكذلك الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات والتدابير الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا، هذا تواصل الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك بالتواصل مع مركز البلاغات 940، من أجل سلامة الجميع.