احدث الأخبار

226 برنامجاً تدريبياً لشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القصيم
منطقة القصيم
 وزير الطاقة: ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة “فرصة تاريخية”.. هدفه إعادة الهيكلة
أبرز المواد
 أمير تبوك يدشن انطلاقة فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة
منطقة تبوك
 المشاركون في ملتقى حوارات المملكة الثالث يؤكدون أهمية التسامح في تعزيز التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني
محليات
 “الزكاة والدخل”: مليون مكالمة واردة إلى مركز الاتصال في 10 أشهر
أبرز المواد
 أكثر من 13 ألف عملية شراء عبر منافذ لمستفيدي بر الأحساء
المنطقة الشرقية
 40 برنامجا إرشاديا لدعم منصة مدرستي بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمانة الشرقية تنفذ 750 جولة رقابية وتضبط 19مخالفة للتدابير الصحية وتكدس في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 “تعليم القصيم” تُعيد ألفي مقعد دراسي شُغلت بالأقسام الإدارية
منطقة القصيم
 رئيس جامعة القصيم يُدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
منطقة القصيم
 جامعة الملك خالد تنشئ “وحدة طب المناطق المرتفعة”
منطقة عسير
 لغة محمد بن سلمان.. الأرقام
يكتبون
226 برنامجاً تدريبياً لشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القصيم

226 برنامجاً تدريبياً لشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القصيم

منطقة القصيم
وزير الطاقة: ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة “فرصة تاريخية”.. هدفه إعادة الهيكلة

وزير الطاقة: ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة “فرصة تاريخية”.. هدفه إعادة الهيكلة

أبرز المواد
أمير تبوك يدشن انطلاقة فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة

أمير تبوك يدشن انطلاقة فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة

منطقة تبوك
المشاركون في ملتقى حوارات المملكة الثالث يؤكدون أهمية التسامح في تعزيز التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني

المشاركون في ملتقى حوارات المملكة الثالث يؤكدون أهمية التسامح في تعزيز التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني

محليات

40 برنامجا إرشاديا لدعم منصة مدرستي بتعليم عسير

40 برنامجا إرشاديا لدعم منصة مدرستي بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=922259
المناطق - عسير

سخرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد “بنين و بنات” إمكاناتها وطاقاتها لتقديم خدمات إرشادية نوعية للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا ، وذلك من خلال توظيف البرامج والخدمات الإرشادية المتكاملة والمتخصصة التي تسهم في بناء الشخصية، وتعزز الهوية وبما يتناسب مع التطلعات ، ورؤية الوطن المستقبلية.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة أعدت خططا وبرامج تدريبية في ظل الأزمة الراهنة، ووضعت آلية لتنفيذها عن بعد عبر منصة مدرستي ، كما أطلقت عددا من الحملات التوعوية للتصدي لهذه الجائحة، وتذليل الصعوبات والمشكلات التي قد تواجه الطلاب والطالبات خلال مسيرتهم التعليمية عبر سلسلة من الزيارات الميدانية بلغ عددها 603 زيارات ، لدعم الطلاب والطالبات المتأخرين دراسياً وتقديم الرعاية والدعم لهم بالتعاون مع أولياء الأمور والمعلمين ،و64 زيارة استشارة ، و17 زيارة لحل قضايا الطلاب والطالبات، فيما تم توزيع أجهزة لوحية للطلاب والطالبات المسجلين في مؤسسة تكافل الخيرية حيث بلغت 3547 جهازا لوحيا، و بلغت عدد الزيارات الميدانية لمشرفات وحدة الخدمات الإرشادية 688 زيارة توجيهية ،و286 زيارة تقويمية.

وفي مجال التطوير المهني لإدارتي التوجيه والإرشاد أوضح الجوني أنه تم تنفيذ 15 برنامجا تدريبيا ،و14 برنامجا إرشاديا، وتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات والبالغ عددهم 1969 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى برنامج خفض العنف “رفق” ،وخط المساندة ،وأضرار المخدرات، وبرنامج “إشراق” ، مشيرا إلى أنه تم عقد خمسة لقاءات لتطوير أداء المرشدين والمرشدات في ظل الوضع الراهن وتوضيح مهامهم أثناء الأزمة ومتابعة الطلاب والطالبات وحثهم على الدخول لمنصة مدرستي ، وقناة عين للاستفادة من الدروس المطروحة، وتنفيذ العديد من الورش التدريبية لخدمة الطلاب والطالبات بلغ عددها 11 ورشة تدريبية أبرزها: الإرشاد وقت الأزمات، والتنمر الإلكتروني ،والتوعية بلائحة السلوك والمواظبة ،وفنيات المقابلة الإرشادية ،ومشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي ، ومهارات الكشف والتدخل المبكر، ودعم التعليم عن بعد مع الأسرة من خلال تفعيل الإرشاد الإلكتروني عبر تطبيق “zoom” و”التليجرام”، و”الواتس أب” ، وتم عقد عدد من الاجتماعات بأولياء الأمور عبر المنصة إذ بلغ عددها ثمانية اجتماعات للبنين والبنات ، وبث رسائل تثقيفية من خلال تصاميم “الأنفوجرافيك” ومقاطع الفيديو التوعوية ، وتفعيل دليل الإرشاد وقت الأزمات.

ولفت الجوني إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قبل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، وإطلاق حملة “يداً بيد لمقاومة كورونا”، وتنفيذ مسابقة تنمي روح الولاء الوطني للطلاب والطالبات من خلال تصاميم ومقالات عن جهود المملكة خلال الجائحة، وإطلاق وسم ” علمتني أزمة كورونا” ، إضافة إلى عقد العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الهدايا والدروع والخصومات التي تخدم الطلاب والطالبات.

روابط ذات صلة

جامعة الملك خالد تنشئ “وحدة طب المناطق المرتفعة”

جامعة الملك خالد تنشئ “وحدة طب المناطق المرتفعة”
عمليتان متقدمتان لزراعة الصمام بالقسطرة في مركز الأمير فيصل للقلب بأبها

عمليتان متقدمتان لزراعة الصمام بالقسطرة في مركز الأمير فيصل للقلب بأبها
أمين عسير يستقبل رئيس بلدية ظهران الجنوب وعددًا من الأهالي

أمين عسير يستقبل رئيس بلدية ظهران الجنوب وعددًا من الأهالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*