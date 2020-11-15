أمير تبوك يدشن انطلاقة فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة

المناطق- تبوك- علي العميري:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بالإمارة اليوم ، انطلاقة فعاليات المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة ، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام. وقدم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، لسمو أمير المنطقة نبذة تعريفية عن القافلة وخطة عملها، وأهدافها الرامية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية. لافتاً النظر إلى تقديم الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات. بعد ذلك شاهد سمو أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن القافلة وبرامجها وانشطتها ثم تسلم سموه درعا تذكاريا بهذه المناسبة . وفي ختام التدشين ادلى سموه بتصريح ثمن جهود القائمين على هذه القافلة موجها شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي وقال سموه انه من المهم الالتقاء بالمزارعين في كل مناطق المملكة والاطلاع على ما يحملونه من أفكار وإن شاء الله يكون نتائجها طيبة وهذا المؤمل بإذن الله.