226 برنامجاً تدريبياً لشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القصيم

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث (بنات) تقديم برامج التطوير المهني لشاغلات الوظائف التعليمية عبر (226) برنامجاً تدريبياً عن بُعد خلال الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1442هـ ،اتساقاً مع رؤية المملكة التي تدعم هذا التوجه التقني وتلبيةً لمتطلبات المرحلة الحالية تنفذها (64)مدربة ، وذلك سعياً لتمكين شاغلات الوظائف التعليمية من التطوير المهني، ورفع مستوى الأداء في ضوء المعايير المهنية للمساهمة في تجويد نواتج التعلم، من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية بما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، وتقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني بصورة مستمرة وإعادة رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلات الوظائف التعليمية .

تناولت البرامج عدة مجالات تدريبية متنوعة تربوية وتعليمية وتقنية، كالقيادة والإشراف التربوي، والتدريس الفعال، وخصائص النمو، ونظريات التعلم،وإعداد الحقائب التدريبية ،وملف الإنجاز الإلكتروني ،والمواطنة الرقمية ،والتخطيط للتدريس في التعلم عن بعد ،الاستيعاب المفاهيمي للإعداد والعمليات ،تصميم الأنشطة التفاعلية في التدريس عن بعد، التعليم الإلكتروني ،تطوير المهارات التعليمية ،القيادة والإشراف الفعال ،إنشاء الاختبارات والاستبيانات في مايكروسفت فورمس الممارسات التدريسية ،الأمن السيبراني ،الأونفوجرافيك التعليمي ،المواطنة الرقمية ،توظيف مايكروسفت ون نوت في التعليم عن بعد، وغيرها من البرامج التطويرية النوعية والتخصصية المنفذة بأسلوب التدريب الإلكتروني المتزامن التي تلبي الاحتياجات التدريبية لشاغلات الوظائف التعليمية وتتماشى مع اهتماماتهن.

مدير إدارة التدريب والابتعاث “بنات” د.سميرة المضيان أوضحت أن إدارة التدريب والابتعاث في تعليم القصيم تسعى لتقديم برامج تدريبية ذات كفاءة عالية تلبي حاجات الميدان وتطلعاته وتستهدف أكثر من 11800 مستفيدة ، مثمنةً الجهود المميزة التي تبذلها منسوبات إدارة التدريب بنات بتعليم القصيم من خلال تقديمهم أنموذجا مشرفا في التخطيط والتنفيذ والتدريب ، داعيةً جميع شاغلات الوظائف التعليمية إلى ضرورة الالتحاق بهذه البرامج والسعي للتطوير المهني من خلالها، بعد أن تم توظيف التقنيات الحديثة عبر بيئة إلكترونية متكاملة في عمليات التدريب لتحقيق الهدف وبناء قواعد معرفية ومهارية للمتدربات.