احدث الأخبار

إنجاز عالمي جديد.. شركة “موديرنا” تعلن نجاح لقاح كورونا بفاعلية 94.5 بالمئة
أبرز المواد
 أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لبرنامج الأمن الفكري بشرورة
منطقة نجران
 تقرير “سكني” يكشف أرقام مستفيديه.. وشهادات “تحمل الضريبة” تتجاوز 358 ألفاً
منوعات
 مجلس الشورى يكوّن لجانه المتخصصة ويسمي رؤساءها ونواب الرؤساء ويقر مشروع نظام البنك المركزي السعودي
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية بعنيزة
منطقة القصيم
 أمين الشرقية يوجه بتوحيد المعايير والمواصفات لكافة المبادرات والبرامج بمدن ومحافظات الشرقية
المنطقة الشرقية
 خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يجتمع بمدير معهد الإدارة العامة ويستعرض مجالات العمل للتعاون المشترك
أبرز المواد
 226 برنامجاً تدريبياً لشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القصيم
منطقة القصيم
 وزير الطاقة: ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة “فرصة تاريخية”.. هدفه إعادة الهيكلة
أبرز المواد
 أمير تبوك يدشن انطلاقة فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة
منطقة تبوك
 المشاركون في ملتقى حوارات المملكة الثالث يؤكدون أهمية التسامح في تعزيز التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني
محليات
إنجاز عالمي جديد.. شركة “موديرنا” تعلن نجاح لقاح كورونا بفاعلية 94.5 بالمئة

إنجاز عالمي جديد.. شركة “موديرنا” تعلن نجاح لقاح كورونا بفاعلية 94.5 بالمئة

أبرز المواد
أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لبرنامج الأمن الفكري بشرورة

أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لبرنامج الأمن الفكري بشرورة

منطقة نجران
تقرير “سكني” يكشف أرقام مستفيديه.. وشهادات “تحمل الضريبة” تتجاوز 358 ألفاً

تقرير “سكني” يكشف أرقام مستفيديه.. وشهادات “تحمل الضريبة” تتجاوز 358 ألفاً

منوعات
مجلس الشورى يكوّن لجانه المتخصصة ويسمي رؤساءها ونواب الرؤساء ويقر مشروع نظام البنك المركزي السعودي

مجلس الشورى يكوّن لجانه المتخصصة ويسمي رؤساءها ونواب الرؤساء ويقر مشروع نظام البنك المركزي السعودي

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم

خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم
http://almnatiq.net/?p=922294
المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
( بيان من الديوان الملكي )
تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 4 من شهر ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.
نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

روابط ذات صلة

إنجاز عالمي جديد.. شركة “موديرنا” تعلن نجاح لقاح كورونا بفاعلية 94.5 بالمئة

إنجاز عالمي جديد.. شركة “موديرنا” تعلن نجاح لقاح كورونا بفاعلية 94.5 بالمئة
مجلس الشورى يكوّن لجانه المتخصصة ويسمي رؤساءها ونواب الرؤساء ويقر مشروع نظام البنك المركزي السعودي

مجلس الشورى يكوّن لجانه المتخصصة ويسمي رؤساءها ونواب الرؤساء ويقر مشروع نظام البنك المركزي السعودي
وزير الشؤون الإسلامية يجتمع بمدير معهد الإدارة العامة ويستعرض مجالات العمل للتعاون المشترك

وزير الشؤون الإسلامية يجتمع بمدير معهد الإدارة العامة ويستعرض مجالات العمل للتعاون المشترك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*