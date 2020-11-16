أمين الشرقية يوجه بتوحيد المعايير والمواصفات لكافة المبادرات والبرامج بمدن ومحافظات الشرقية

المناطق - الدمام

عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الاثنين 1/4/1442هـ، بقاعة الاجتماعات بالأمانة، الاجتماع المرئي الدوري للوكلاء ورؤساء البلديات، الذي يهدف لمتابعة جهود كافة الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة، والتركيز على العناصر الهامة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وحث معاليه في بداية الاجتماع كافة الإدارات والبلديات على سرعة الانجاز في تحقيق مستهدفات برامج جودة الحياة سواء في برامج التشوه البصري وأنسنة المدن، مطالبا الجميع بتوحيد المعايير والمواصفات لكافة المبادرات والبرامج في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حتى لا يكون هناك اختلاف في الشكل والمضمون.

وتم خلال الاجتماع عرض ما وصلت إليه الإدارات والبلديات من إنجازات الخطة الخاصة بمعالجة التشوه البصري وبرامج أنسنة المدن التي تتوافق وبرنامج جودة الحياة، كما نوقش في الاجتماع عرضا لبعض المبادرات التي قدمتها بعض البلديات مثل تحسين خدمات الشواطئ والمناظر الجمالية والميادين، وكذلك الاستراحة الرقمية وقواطع البلدورات المضيئة، وهي فكرة تلبي حاجة المجتمع في حياته اليومية بتطبيق منتج الاستراحة الرقمية متعددة الأغراض وهي ابتكار يخدم زوار الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات.

عقب ذلك استعرض معالي أمين المنطقة الشرقية منهجية ثقافة كفاءة الإنفاق ومعاييرها وأهدافها وأثرها في تخفيض نسب الإنفاق من خلال نشر ثقافة الوعي في كفاءة الإنفاق.

وفي نهاية الاجتماع طالب معاليه بالتأكيد على الجميع بعمل دراسة الجدوى لكافة المشاريع الرأسمالية بالأمانة، والذي يأتي وفقا لمتطلبات كفاءة الإنفاق.