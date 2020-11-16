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أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية بعنيزة

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية بعنيزة
http://almnatiq.net/?p=922299
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم , رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بمحافظة عنيزة “تآلف” عبدالله الجبر ، وأعضاء الجمعية.

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي للجمعية الذي يوضح أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذتها الجمعية خلال العام الماضي 2019م ، وأهدافها وبرامجها ومجمل إحصاءاتها ، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها من تأهيل المطلقات والتوافق بين الزوجين.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما تقدمه الجمعية الخيرية لتيسير الزواج من دعم للشباب المقبلين على الزواج بالمنطقة وما يقدم لهم من برامج تأهيلية تعينهم على النجاح في حياتهم الأسرية ، مشيراً إلى أن الجمعيات التي تهتم بالأسرة لها دور كبير في تلافي الكثير من المشكلات الأسرية التي قد تحدث لحديثي الزواج , مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي الأسرة عناية كبرى كونها أساس المجتمع ، متمنياً أن يوفق جميع المستفيدين من خدمات الجمعية في حياتهم المقبلة.

حضر اللقاء محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق.

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