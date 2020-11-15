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أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لبرنامج الأمن الفكري بشرورة

أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لبرنامج الأمن الفكري بشرورة

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أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لبرنامج الأمن الفكري بشرورة

أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لبرنامج الأمن الفكري بشرورة
http://almnatiq.net/?p=922312
المناطق - واس

شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في الإمارة اليوم توقيع اتفاقيتين عن برنامج الأمن الفكري بمحافظة شرورة (لُحمة وطن) بين كل من إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة نجران، وجمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة، واتفاقية مماثلة مع جمعية الدعوة والإرشاد بمدينة نجران ( بصائر ) .
ونوه سموه بدور فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران وأهمية اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة .
واشتملت الاتفاقيتان على عدد من المواد كإقامة النسخة الثانية من سلسلة محاضرات لُحمة وطن بشرورة وتنفيذ وحضور البرامج وغيرها.

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