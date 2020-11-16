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نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي
http://almnatiq.net/?p=922321
الدمام - المناطق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة صناعة البحرين سمير عبدالله ناس، وأعضاء الوفد المرافق.
وأكد سموه الأهمية الاقتصادية للتعاون الخليجي في مجالات التجارة والصناعة، وأثر ذلك على تعزيز العلاقات، وتنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية التجارة العالمية، مبيناً ضرورة العمل على الاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة، والعمل بروح الفريق، وإنشاء قناة لتبادل المعلومات والاستفادة من التجارب الخليجية في مختلف المجالات، متمنياً سموه لمنسوبي الاتحاد التوفيق.
من جهته أعرب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة صناعة البحرين سمير عبدالله ناس، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به من توجيهات، مشيراً أن الاتحاد حريص على تعزيز العلاقات بين أعضائه، ودعم الخبرات والقدرات لكل عضو.

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